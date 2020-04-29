قرار بخصوص العملية التعليمية في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ قررت وزارة التعليم في تركيا اليوم الأربعاء، استمرار العملية التعليمية في البلاد عن بعد شهرًا إضافيا في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في تركيا 114 ألفً، فيما سجلت إسطنبول وحدها أكثر من 60 بالمئة من الإصابات في عموم البلاد.

وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق، قال في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، إنه تقرر استمرار التعليم عن بُعد حتى 31 مايو في إطار توصيات المجلس العلمي، والآراء الصادرة عن مجلس الحكومة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن المنزل يعد المكان الأكثر أمانًا بالنسبة إلى الأطفال في الوقت الراهن بسبب الوباء.

ودعا إلى الالتزام بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة في إطار مكافحة الفيروس، والتحلي بالصبر ومراعاة الظروف.

وأكّد وفق وكالة (الأناضول) أن نظام التعليم عن بُعد هو الخيار الوحيد المتاح في ظل الوباء، وأن وزارة التربية تبذل جهودًا حثيثة لتدريس الأطفال.

وبعد اكتشاف أولى حالات الإصابة بكورونا في تركيا في 11 مارس/ آذار الماضي، قررت وزارة التربية مواصلة الأنشطة التدريسية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية عن بعد من خلال شبكة الانترنت والقنوات التلفزيونية، اعتبارا من 16 مارس/ آذار الماضي.

وافتتحت وزارة التربية التركية ثلاث محطات تلفزيونية جديدة وشبكة معلوماتية تعليمية، لتوفير خدمات التعليم عن بعد لأكثر من 18 مليون طالب في تركيا.

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