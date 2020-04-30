قطة في تركيا تحمل صغيرها المريض إلى قسم الطوارئ !

أنقرة (زمان التركية) – تصدرت قطة حديث موقع تويتر في تركيا بعد اقتحامها قسم الطوارئ في أحد المستشفيات بمدينة إسطنبول حاملة في فهمها صغيرها المريض.

ونشر حساب على تويتر يحمل اسم مروة أوزجان صورا تظهر لحظة دخول القطة الطوارئ، وبفمها صغيرها المريض.

وذُهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإسراع العاملين في الطوارئ في تقديم العون للقطة وملازمة القطة للأطباء والممرضات ومتابعتها للهر المريض.

وما كان من العاملون في الطوارئ إلا أن اعتنوا بالهرالمريض ومنحوا القطة الأم الحليب والطعام، ثم حملوهم إلى الطبيب البيطري لتلقي العلاج.

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