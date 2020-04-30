‎أنباء عن استعداد أردوغان للإطاحة بنقابات المحامين

أنقرة (زمان التركية) – بعد توجيه نقابة محامي العاصمة أنقرة في تركيا انتقادات لرئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش بسبب تصريحاته عن المثلية الجنسية، تقول معلومت إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط للإطلاحة بنقابات المحامين المعارضة لسياسات الحكومة.

المصادر المطلعة على كواليس حزب العدالة والتنمية، أوضحت أن هذه هي الفرصة المناسبة لإجراء تعديل على القانون الخاص بنقابات المحامين، مشيرة إلى أنه من المخطط تمرير التعديل على القانون من البرلمان بعد عيد الفطر المبارك.

الأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض اعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل.

كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.

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