إصابات كورونا في تركيا تسجل 122 ألف و392 حالة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 122 ألفًا و392 حالة.

وزير الصحة أوضح مساء الجمعة أنه تم تسجيل 2188 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 122 ألف و392 حالة، بينما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 3258 حالة بعد وفاة 84 حالة جديدة في الفترة نفسها.

ولوحظ انخفاض في عدد حالات الإصابة اليوم بفيروس كورونا الذي تراوح الأسابايع الماضية بين ثلاثة وأربعة آلاف إصابة.

وكشفت وزارة الصحة التركية عن إجراء 41 ألفًا و431 تحليلًا لحالات مشتبه بها، ليرتفع إجمالي التحليلات إلى مليون 75 ألفًا و48 تحليلًا.

بينما سجلت أعداد المتعافين الجدد من كورونا 4922 حالة، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 53808 حالة.

وويستمر حظر التجوال الأسبوعي في تركيا يومي السبت والأحد، لكن اعتبارًا من يوم أمس الجمعة فرضت تركيا حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام ليشمل عيد العمال والتضامن الموافق الأول من مايو، وشهد الأسبوع الماضي أيضًا فرض حظر التجوال من الخميس حتى الأحد ليشمل عيد السيادة الوطنية يوم الطفل.