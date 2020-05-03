إصابات كورونا في تركيا تسجل انخفاضًا

أنقرة (زمان التركية) – تراجعت إصابات فيروس كورونا المستجد في تركيا لأقل من ألفين حالة لأول مرة منذ مدة طويلة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن أن أعداد الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا مساء السبت بلغ 1983 حالة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 124 ألف و375 حالة.

وبلغت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 3336 حالة بعد تسجيل 78 حالة وفاة جديدة.

وكشف الوزير من خلال تغريدته على موقع التواص الاجتماعي تويتر، ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس 58 ألفًا و259 حالة، بعد تعافي 4451 حالة جديدة.

الوزير أوضح أنه تم إجراء 36 ألفًا و318 تحليلًا لحالات مشتبه بها، ليرتفع إجمالي التحاليل التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى مساء الأمس لنحو مليون و111 ألفًا و366 تحليلًا.

وهناك انخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي تراوح الأسابيع الماضية بين ثلاثة وأربعة آلاف إصابة، ومساء الجمعة تم تسجيل 2188 حالة إصابة.

وويستمر حظر التجوال الأسبوعي في تركيا يومي السبت والأحد، لكن اعتبارًا من يوم الجمعة فرضت تركيا حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام ليشمل عيد العمال والتضامن الموافق الأول من مايو، وشهد الأسبوع الماضي أيضًا فرض حظر التجوال من الخميس حتى الأحد ليشمل عيد السيادة الوطنية يوم الطفل.

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