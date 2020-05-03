المرصد السوري: تركيا نقلت 7400 مقاتلا إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 249 من “المرتزقة” الذين نقلتهم تركيا للمشاركة في المواجهات العسكرية القائمة في ليبيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا التي تدعم حكومة الوفالق الوطني في طرابلس تواصل نقل مسلحين من الجماعات التي تدعمها في سوريا إلى ليبيا، مفيدا أن الآونة الأخيرة شهدت مقتل 26 من الجماعات التي تدعمها تركيا وتقاتل ضد قوات حفتر في ليبيا وأن حتى اليوم قُتل 249 من المقاتلين الذين أرسلتهم تركيا على ليبيا.

وتبين أن المقاتلين الذين لقوا حتفهم في المواجهات ينتمون إلى جماعات لواء المعتصم والسلطان مراد وسليمان شاه ولواء صقور الشمال.

وقال المرصد السوري قوله إن تركيا تواصل نقل المقاتلين من سوريا لقتال قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وإن تركيا حتى اليوم أرسلت 7400 مقاتلا إلى ليبيا.

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