مصر تعلن مقتل 18 إرهابيًا في شمال سيناء

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات المصرية، الأحد، تحييد 18 إرهابيًا، في شمال سيناء التي شهدت قبل يومين، استشهاد وإصابة 10 عسكريين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية منزلا بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية”.

وأضافت: “تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل 18 عنصرًا”، دون تفاصيل أكثر.

وكان الجيش المصري، أعلن الخميس في بيان، إستشهاد وإصابة 10 عسكريين، إثر تفجير بمنطقة بئر العبد طال مركبة عسكرية، قبل أن يعلن تنظيم داعش الإرهابي، صباح السبت، تبنيه للهجوم الدموي.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عقب الهجوم أن “قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن”، وسط نعي متواصل من دول ومنظمات عربية وأوروبية.

والجمعة، أعلن الجيش المصري، مقتل مسلحين اثنين إثر تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق “العملية الشاملة سيناء 2018″المتواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” الإرهابي أواخر 2014.

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