مقربون من أردوغان يزعمون وجود تخطيط لانقلاب والمعارضة ترد

أنقرة (زمان التركية) – زعمت شخصيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن تركيا ستشهد انقلابًا على الرئيس رجب أردوغان في الفترة المقبلة.

الناطق باسم حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري (CHP)، فائق أوزتراك، علق على تلك المزاعم، قائلًا: “إذا كنتم ترون أن الصناديق الانتخابية انقلاب فهذا يعني أن الدولة في أزمة كبيرة”.

أوزتراك أوضح خلال مشاركته في برنامج المنبه على قناة (فوكس تي في) أن الادعاءات تشير إلى أن نظام أردوغان يريد انقلابًا، “يعالج يأس الحكمومة”.

كما علق أوزتراك على ادعاءات توجه أردوغان وحزب العدالة والتنمية لعقد انتخابات مبكرة خلال العام الجاري، قائلًا: “الرئيس رجب طيب أردوغان لن يرغب في عقد انتخابات مبكرة. عند النظر إلى نتائج استطلاعات الرأي، سنجد أن الصناديق الانتخابية بعد الآن لنتمنحه أي أمل لإعادة انتخاب نظام الرجل الواحد مرة أخرى واستمراره”.

Bu ülkenin en büyük açığı, milleti kucaklayan, o parti bu parti ayrımı yapmayan bir Cumhurbaşkanı açığıdır.

Zaman suni gündemlerle vakit kaybetme değil, vatandaşın derdine derman olma zamanıdır. pic.twitter.com/4qZ3WcpnIi — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 2, 2020

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