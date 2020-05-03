وزير في تركيا يتخطى أردوغان في مؤشر الأداء

أنقرة (زمان التركية)ــ قالت نتائج دراسة حول أداء أبرز السياسيين والمسئولين الحكوميين في تركيا، أن أحد الوزراء تجاوز نشاطه مؤشر أداء الرئيس رجب طيب أردوغان.

مؤسسة “Konsensus” للدراسات والاستشارات قالت إن مؤشر أداء وزير الصحة فخر الدين كوجا تخطى الرئيس أردوغان.

المؤسسة أوضحت أن الدراسة أجريت في الفترة بين 9 مارس/ أذار و2 أبريل/ نيسان 2020، بمشاركة 1500 شخصًا في 503 بلدة من 81 مدينة تركية.

وكشفت الشركة أن وزير الصحة فخر الدين كوجا حصل على المركز الأول من حيث مؤشر الأداء بنسبة 48%، بينما حصل أردوغان على 47.8%.

ومنذ بداية أزمة كورونا ينتظر الأتراك وزير الصحة فخر الدين كوجا ليطل عليهم يوميا معلنًا نتائج تفشي الفيروس في تركيا.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، بنسبة 43%، ومن بعده رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش بنسبة 41.4%.

أما المركز الخامس فكان من نصيب وزير الداخلية سليمان صويلو الذي حصل على 38.7%، أما حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي فقد حصل على 28.8%، من بعده رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار بنسبة 24.6%، ثم رئيس حزب الشعب الجمهوري كيلجدار أوغلو بنسبة 23.9%، ثم الرئيس السابق عبد الله جول بنسبة 14.9%، ثم الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش 14.1%، ثم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان بنسبة 12.8%، ثم رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو بنسبة 8.6%.

–