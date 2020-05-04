إصابات كورونا في تركيا تواصل الانخفاض

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن

إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 126 ألفًا و45 حالة، بعد تسجيل 1670 حالة إصابة جديدة مؤكدة، مساء الأحد.

وحققت تركيا بذلك انخفاضًا واضحا في أرقام الإصابات المعلنة والتي كانت قد بلغت في الأسابيع الماضية بين 3 و4 آلاف حالة.

وبلغت أعداد حالات الوفيات 3397 حالة، بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.

أما حالات التعافي من الإصابة فقد ارتفعت إلى 63 ألفًا و151 حالة، بعد تسجيل 4892 حالة تعافي جديدة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت على حالات مشتبه بها ارتفعت إلى مليون و135 ألفًا و367 تحليلًا، بعد إجراء 24001 تحليلًا في 24 ساعة الأخيرة.

وحول حظر التجوال المفروض خلال يومين بالأسبوع في تركيا وحول إن كان سيستمر خلال عيد الفطر المبارك أم لا أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في تصريحات أن الرئيس رجب أردوغان سيشارك الرأي العام القرار النهائي الذي سيتم التوصل إليه بهذا الصدد.