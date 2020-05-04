تركيا.. 2.6 في المئة زيادة بأسعار السلع الغذائية في إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار السلع في إسطنبول خلال شهر أبريل/ نيسار بنحو 1.04 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس بنحو 3.1 في المئة والنفقات الغذائية بنحو 2.6 في المئة.

ومقارنة بالشهر السابق تعكس بيانات غرفة التجارة في إسطنبول زيادة بنحو 3.07 في المئة في الملابس و2.56 في المئة في السلع الغذائية و1.77 في المئة في مستلزمات المنزل و0.37 في المئة في النفقات الأخرى.

وتراجعت نفقات المسكن بنحو 1.95 في المئة ونفقات الثقافة والتعليم والترفيه بنحو 0.85 في المئة ونفقات النقل والاتصالات بنحو 0.12 في المئة.

وتشير بيانات غرفة التجارة في إسطنبول الصادرة في الأول من مايو/ أيار الجاري إلى ارتفع أسعار التجزئة في شهر أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 10.53 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وارتفاع أسعار الجملة بنحو 8.09 في المئة.

هذا وتُتابع البيانات كمؤشر مبدئي مهم في ستة فئات لتحديد بيانات التضخم.

وسجلت إسطنبول أكثر من 60 بالمئة من إصابات فيروس كورونا في عموم تركيا، وتخضع الولاية لقرار حظر التجوال المفروض يومين في الأسبوع على 31 ولاية تركية.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 126 ألفًا و45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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