4 مايو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
Attakallum
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

تركيا.. 2.6 في المئة زيادة بأسعار السلع الغذائية في إسطنبول

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
8 مشاهدة
تركيا.. 2.6 في المئة زيادة بأسعار السلع الغذائية في إسطنبول
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار السلع في إسطنبول خلال شهر أبريل/ نيسار بنحو 1.04 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس بنحو 3.1 في المئة والنفقات الغذائية بنحو 2.6 في المئة.

ومقارنة بالشهر السابق تعكس بيانات غرفة التجارة في إسطنبول زيادة بنحو 3.07 في المئة في الملابس و2.56 في المئة في السلع الغذائية و1.77 في المئة في مستلزمات المنزل و0.37 في المئة في النفقات الأخرى.

وتراجعت نفقات المسكن بنحو 1.95 في المئة ونفقات الثقافة والتعليم والترفيه بنحو 0.85 في المئة ونفقات النقل والاتصالات بنحو 0.12 في المئة.

وتشير بيانات غرفة التجارة في إسطنبول الصادرة في الأول من مايو/ أيار الجاري إلى ارتفع أسعار التجزئة في شهر أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 10.53 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وارتفاع أسعار الجملة بنحو 8.09 في المئة.
هذا وتُتابع البيانات كمؤشر مبدئي مهم في ستة فئات لتحديد بيانات التضخم.

وسجلت إسطنبول أكثر من 60 بالمئة من إصابات فيروس كورونا في عموم تركيا، وتخضع الولاية لقرار حظر التجوال المفروض يومين في الأسبوع على 31 ولاية تركية.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 126 ألفًا و45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول