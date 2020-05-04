تغريم الآلاف في تركيا خلال حظر التجوال المفروض لمدة 72 ساعة

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الداخلية في تركيا عن رقم ضخم لعدد المدانين بخرق حظر التجوال خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وانتهى منتصف ليل أمس الأحد حظر التجول المفروض منذ الجمعة ولمدة ثلاثة أيام في 31 ولاية تركية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وكشف بيان لوزارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية بحق 27 ألفا و828 خرقوا الحظر المفروض لمدة 72 ساعة.

كما أعلنت الداخلية “رفع الحجر الصحي عن 247 منطقة سكنية في 54 ولاية”.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، “نتائج مكافحة كورونا الإيجابية يجب ألا تدفعنا للتراخي في الالتزام بالتدابير لأن خطر الفيروس ما يزال قائما”.

كما دعا البيان، المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالعزلة ومبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ولا تفرض تركيا حظرًا شاملا على التجوال لكن هناك حظر يفرض خلال يومين أو أكثر بالأسبوع يشمل العطل بـ 31 ولاية، وحول إن كان سيستمر الحظر خلال عيد الفطر المبارك أم لا أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في تصريحات أن الرئيس رجب أردوغان سيشارك الرأي العام القرار النهائي الذي سيتم التوصل إليه بهذا الصدد.

وأمس أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 126 ألفًا و45 حالة، بعد تسجيل 1670 حالة إصابة جديدة مؤكدة، مساء الأحد، وبلغت أعداد حالات الوفيات 3397 حالة، بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.

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