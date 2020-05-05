تركيا.. استقالة برلماني عن الحزب الكردي

أنقرة (زمان التركية) – أعلن البرلماني التركي أحمد شيك، الذي تالبرلماني عن مدينة إسطنبول، استقالته من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأوضح شيك وهو كاتب صحفي، في بيانه أن استقال من الحزب بسبب تقديس الحزب لرؤسائه وإصرار الكادر المهيمن على إدارة الحزب على الابتعاد عن الأسس الديمقراطية بما يتناقض مع قوة ومفهوم وقيم الحزب.

وقال في نص استقالته: “قرار استقالتي الذي تقدمت به في الأول من أبريل/ نيسان إلى الجهات المعنية تم التصديق عليه. قراراي يعكس موقفا سياسيا شخصيا وأتمنى ألا يثير أي نظريات مؤامرة. ليوفقنا الله ويكتب لنا السلم”.

تعليق من الحزب

وفي تعليق على استقالة أحمد شيك، أصدرت اللجنة المركزية للحزب بيانا ذكرت خلاله أن قرار استقالته نابع من تقديره الشخصي، مفيدة أن الحزب سيواصل العمل وفقا للمسؤولية السياسية والتاريخية الواقعة على عاتقه.

وكان شيك يوجه انتقادات إلى طريقة ممارسة السياسة داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وخلال تصريح لموقع Artı Gerçek قبيل المؤتمر الرابع للحزب أوضح شيك أن البيروقراطية الممارسة داخل الحزب خلقت وضعًا راهنًا راكدًا أدى إلى الرهق والعطالة.

وارتفع بذلك عدد المستقيلين من الحزب الكردي إلى 7، لينخفض عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان إلى 59.

–