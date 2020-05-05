تركيا تتصدر قائمة صادرات ألمانيا من السلاح

أنقرة (زمان التركية) – تصدرت تركيا قائمة صادرات ألمانيا من السلاح، حيث بلغ إجمالي صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 نحو 1.1 مليار يورو.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى ارتفاع صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 بنحو 43 في المئة لتسجل 1.1 مليار يورو على الأقل.

وعلى الرغم من الزيادة تراجعت صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 عن مستوياتها خلال عامي 2016 و2017، ففي عام 2016 بلغت صادرات ألمانيا من السلاح 2.5 مليار يورو في حين بلغت هذه النسبة في عام 2017 نحو 2.65 مليار يورو.

وتصدرت تركيا قائمة أكثر الدولة المستوردة للسلاح من ألمانيا تلتها الكويت وبريطانيا وليتوانيا وسنغافورة.

ووردت أحدث البيانات في رد وزارة الاقتصاد على المذكرة الاستفهامية التي تقدمت بها نائبة الحزب اليساري، سفيم داغدالان.

وتضمنت صادرات السلاح الواردة في الرد على المذكرة الاستفهامية الغواصات والدبابات والطائرات القتالية ولكنها لم تتضمن الحافلات العسكرية وسيارات الإسعاف العسكرية.

جدير بالذكر أن مبيعات ألمانيا من السلاح قد حطمت رقما قياسيا خلال العام الماضي بسبب الأذون التي أصدرتها الحكومة الألمانية لتصدير شتى أشكال الأسلحة والسيارات العسكرية، وتجاوزت مبيعات السلاح خلال العام الماضي حاجز ثمانية مليار يورو.

ولم تكشف ألمانيا عن بيانات صادراتها لبعض الدول الأخرى كأستراليا وسويسرا وإسرائيل واليابان بسبب السرية.