تركيا تسجل 1614 إصابة كورونا جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 127 ألفًا و659 حالة حتى الآن.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح مساء الإثنين أن حالات الإصابة الجديدة المؤكدة الجديدة بلغ 1614 حالة، بينما سجلت أعداد الوفيات الجديدة 64 حالة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3461 حالة.

وقال إنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم إجراء 35 ألفًا و771 تحليلًا لحالات مشتبه بها، ليرتفع إجمالي أعداد التحاليل التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى مليون و171 ألفًا و138 تحليلًا.

بينما ارتفعت أعداد المتعافين من الإصابة إلى 68 ألفًا و166 حالة شفاء، بعد تسجيل 5015 حالة تعافي جديدة، أما أعداد الخاضعين للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة فقد سجلت 1384 حالة.