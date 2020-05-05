تركيا.. زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل والغاز النفطي المسال

أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا أسعار وقود البنزين والديزل والغاز النفطي المسال اعتبارا من منتصف الليلة الماضية بواقع 7 قروش للتر البنزين و16 قرشا للتر الديزل و25 قرشا للتر الغاز النفطي المسال.

وتشير المعلومات الواردة عن اتحاد أصحاب محطات الغاز والطاقة في تركيا إلى ارتفاع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 5.33 ليرة إلى 5.40 ليرة، بينما سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في إسطنبول من 5.19 ليرة إلى 5.26 ليرة وسيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في إزمير من 5.36 ليرة إلى 5.43 ليرة.

وفي الإطار نفسه سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة من 4.87 ليرة إلى 5.03 ليرة، في حين سيرتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول من 4.79 ليرة إلى 4.95 ليرة وسيرتفع في إزمير من 4.89 ليرة إلى 5.05 ليرة.

هذا وسيرتفع سعر لتر الغاز النفطي المسال في إسطنبول من 3.12 ليرة إلى 3.37 ليرة، كما سيرتفع في أنقرة من 3.14 ليرة إلى 3.39 ليرة.

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