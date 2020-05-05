تركيا.. صادرات السيارات تتراجع 77%

إسطنبول (زمان التركية) – كشفت آخر التقارير أن صادرات تركيا من قطاع السيارات تراجعت بنسبة 77% خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مسجلة 505 مليون دولار أمريكي، متأثرة بتوقف حركة التجارة العالمية بسبب أزمة كورونا.

وتكشف هذه الأرقام أن صادرات قطاع السيارات هي الأسرع في الانكماش بين القطاعات المشاركة في الصادرات التي سجلت تراجعًا إجماليًا بلغ 41.6%، لتتراجع بذلك من المركز الأول كأول قطاع تصديري في الاقتصاد التركي إلى المركز الرابع.

يشار إلى أن جميع مصانع السيارات الخاصة والجرارات الزراعية والمركبات التجارية الموجودة في تركيا، أعلنت توقفها خلال الأسابيع الثلاثة من شهر أبريل/ نيسان الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركتا تويوتا اليابانية وتوفاش التركية عدم تشغيل مصانعهم في تركيا حتى 11 مايو/ آيار الجاري.