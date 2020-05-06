الدولار يسجل في تركيا 7.16 ليرة

أنقرة (زمان التركية) – بلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء ، 7.16 ليرة على الرغم من محاولات البنك المركزي قمع لسعر مؤشر العملات الأجنبية بضخ عملات أجنبية بالسوق المحلية.

وبالأمس ارتفع الدولار إلى 7.09 ليرة ليواصل ارتفاعه اليوم مسجلا 7.1635 ليرة في حوالي الساعة 11:36 بتوقيت تركيا.

وخلال الأسبوع الماضي تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة مستوى سبع ليرات ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2018.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي كان قد ضخ نحو 66 مليار دولار تقريبا في محاولات منه لإبقاء سعر الدولار دون السبع ليرات.

سجلت الليرة التركية تراجعًا بنسبة 5.53% خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بشهر مارس/ آذار السابق له، لتسجل بذلك أقل مستوى لها منذ الأزمة التي أدت إلى حدوث تراجع كبير لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في سبتمبر/ أيلول 2018.

وفقدت الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري نحو 15 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

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