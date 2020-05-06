وزير خارجية تركيا يعلن رقم المتوفين بكورونا خارج البلاد

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن عدد الأتراك المتوفين خارج البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع.

وقدم جاويش أوغلو معلومات بشأن وفيات الأتراك بالخارج وعملية إعادة العالقين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ذكر أنه حتى اليوم لقى 473 تركيا في الخارج حتفهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى الاستعداد لإعادة جثامين هؤلاء الأشخاص إلى تركيا في حال مطالبة أسرهم بهذا.

وأضاف وزير الخارجية جاويش أوغلو أنه حتى اليوم تم إعادة أكثر من 65 ألف تركي من 103 دولة إلى تركيا على متن الرحلات المسيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحتى مساء الثلاثاء بلغت إصابات كورونا في تركيا 129 ألفًا و491 حالة، أما أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 3520 حالة.

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