‎الليرة التركية في أقل مستوى لها منذ 20 شهرًا

إسطنبول (زمان التركية) – سجلت الليرة التركية تراجعًا بنسبة 5.53% خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بشهر مارس/ آذار السابق له، لتسجل بذلك أقل مستوى لها منذ الأزمة التي أدت إلى حدوث تراجع كبير لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في سبتمبر/ أيلول 2018.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء أمام الليرة في تركيا 7.16، ليسجل أعلى مستوياته منذ في أغسطس/ آب 2018.

وفقدت الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري نحو 15 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال الذي يتغير وفقًا لمستويات الأسعار، ويتم نشره من قبل البنك المركزي التركي، تراجع إلى 68.88 نقطة خلال شهر أبريل/ نيسان 2020 في الجزء الخاص بأسعار المستهلك، بينما سجل تراجعًا خلال الشهر الجاري بنسبة 5.53%.

وبحسب مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال المعتمد على أسعار المنتجين داخل البلاد، فقد تراجع المؤشر إلى مستوى 75.88 نقطة.

وتشير تقارير البنك المركزي التركي، إلى أن مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال سجل تراجعًا بنسبة 9.47% منذ بداية العام الجاري، لافتة إلى أن أعلى مستوى للمؤشر كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2007 عند مستوى 127.72 نقطة، بينما سجل أقل مستوى له في سبتمبر/ أيلول 2018 عن مستوى 62.51 نقطة فقط

–