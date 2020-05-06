‎خبير تركي يحذر من تسونامي يهدد 7 مدن تركية

إسطنبول (زمان التركية) – قال خبير زلازل إن توابع زلزال جزيرة كيريت اليونانية الأسبوع الماضي، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، تنبئ بإمكانية حدوث زلزال خارج البلاد يؤثر بشدة على السواحل التركية.

مدير مركز دراسات الزلازل في جامعة التاسع من أيلول البروفيسور حسن سوزبيلير أوضح أنه في حالة حدوث زلزال قوته ضعف قوة الزلزال الأخير سيتسبب ذلك في “موجات تسونامي مدمرة”، تضرب السواحل التركية.

وقال سوزبيلير في تصريحاته: “نعرف أن في الماضي حدث زلزال بقوة زادت عن 8 درجات في المنطقة، وتسبب في موجات تسونامي عاتية. قد يكون الزلزال نفسه خارج تركيا، ولكن تأثير موجات تسونامي سيظهر في تركيا. في حالة زيادة قوة الزلزال إلى 8 درجات ستضرب موجات تسونامي سبعة مدن تركية هي هطاي وأضنة ومرسين وأنطاليا وموغلا وآيدن وإزمير”.

وشدد البروفيسور سوزبيلير على ضرورة استغلال حظر التجوال لإجراء دراسات دقيقة في هذا الشأن، خاصة وأن تركيا في منطقة زلازل، قائلًا: “نحن ندعو الناس لعدم الخروج من المنازل بسبب كورونا، ولكن في حالة حدوث زلزال يجب عليهم الخروج. موقف متناقض تمامًا. لا نعرف ماذا سنفعل إذا حدث زلزال في تلك الأيام. يجب دراسة الأمر جيدًا. أرى أنه من الجيد أن تقوم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة بدارسة الأمر؛ لأننا في دولة زلازل، وقد نتعرض لزلزال مدمر في أي لحظة”.

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