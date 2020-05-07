“أنت أملي” حملة جديدة من اللاعب أنس كانتر لوقف الانتهاكات في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – شارك بالحملة، التي أطلقها لاعب كرة السلة التركي المحترف في الرابطة الأمريكية لكرة السلة، أنس كانتر، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، بتوقيعات تجاوزت أربعين ألفا.

ودعا كانتر الجميع إلى تقديم العون خلال حملته التي أطلقها تحت شعرا “You Are My Hope” وتعني بالعربية أنت أملي.

وخلال حملة التوقيعات على موقع Change.org أوضخ كانتر أنه أحد ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، كما أشار إلى سقوط الآلاف من غيره ضحايا لظلم نظام حزب العدالة والتنمية، قائلا: “أريد منك أن تستمع إلى ضميرك وتسمع صرخات من لا صوت لهم. أرجوك أوقف هذا الرجل -أردوغان – باسم الديمقراطية والعدل والإنسانية. اتخذ خطوة وقم بكتابة اسمك في الأسفل بشكل سيُذكر في الجانب المضيء من التاريخ. لا تنس آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى صوتك. أنت أملهم. أنت أملي”.

وقد بلغ عدد الموقعين على حملة أنس كانتر 41.652 شخصا في الوقت الراهن ولا تزال عملية التوقيع مستمرة.

يشار إلى أن السلطات التركية ألغت جواز سفر أنس كانتر في عام 2017 بعد أن صنفت “كانتر” ضمن العناصر الإرهابية بسبب دفاعه عن حركة الخدمة وطلبت من واشنطن تسليمه.

حملة أنت أملى (https://www.change.org/p/you-re-my-hope-join-me-to-raise-awareness-over-oppressed-people?use_react=false)

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