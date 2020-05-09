زيارة أسعار المحروقات للمرة الرابعة في تركيا خلال أسبوع

أنقرة (زمان التركية) – طبقت الحكومة التركية زيادة اليوم السبت فى سعر السولار بقيمة 13 قرشًا على كل لتر، وهي الزيادة الرابعة خلال 5 أيام الأخيرة.

نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، قالت في بيان أمس الجمعة: “الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات من المقرر أن تطبق اعتبارًا من 09 مايو/ أيار 2020، على أن تكون الزيادة 15 قرشًا على البنزين، و13 قرشًا على السولار”.

بعد هذه الزيادة يكون سعر لتر السولار في أنقرة قد ارتفع من 5.23 ليرة تركية للتر الواحد إلى 5.46 ليرة تركية للتر، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.15 ليرة إلى 5.28 ليرة للتر، أما مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر فيها من 5.25 ليرة إلى 5.38 ليرة للتر الواحد.

أما سعر البنزين فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 ليرة إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة تركية للتر الواحد.