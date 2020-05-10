باقة ورد إلى كل أم في تركيا

(زمان التركية)ـــ اليوم الأحد هو عيد الأم في تركيا، وهو الاحتفال الذي لا يرتبط بتاريخ محدد، إذ تم اختيار الأحد الثاني من شهر مايو كل عام موعدًا له.

ستحرم الكثير من الأمهات في تركيا هذا العام من فرصة تلقي الهدايا ولقاء الأبناء والأحفاد بسبب ما تفرضه ظروف تفشي وباء كورونا في تركيا الذي أصاب أكثر من 137 ألف مواطن ويفرض حظر تجوال على من هم فوق 65 عامًا.

لكن الأشد قسوة أن آلاف الأمهات في تركيا سيقضين عيدهن في أوضاع حزينة، حيث هناك أكثر من 600 سيدة معتقلات مع أطفالهن منذ أربع سنوات بسبب صلات لأزواجهن بحركة الخدمة، والتي يبلغ عدد المعتقلين من صفوفها نحو 35 ألف معتقل لكل منهم أيضا زوجة وأم حزينة على فراقه.

فيما يفوق عدد المفصولين من عملهم بسبب الانتماء إلى “الخدمة” 130 ألفًا، ومن بين هؤلاء نحو 20 ألف معلم ومعلمة سحب ترخيصهم.

صحيفة زمان لا يسعها في هذه الظروف إلا أن ترسل باقة ورد باسم كل أحرار العالم إلى كل أم في تركيا بعيدها، مع أمنية بأن يحل عليهن عيد الأم القادم بلا أحزان…

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