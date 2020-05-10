فيديو.. شرطة تركيا تطلق الرصاص على أطفال خلال لعبهم بالشارع

(زمان التركية)- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع فيديو يظهر فيه رجل شرطة يطلقون الرصاص لتفريق مجموعة من الأطفال خلال لعبهم في الشارع بأحد المجمعات السكنية.

حسب الفيديو الذي التقط في مدينة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرق تركيا، فإن رجل الشرطة أطلق الرصاص وحاول إلقاء القبض على الأطفال إلا أنهم فروا خوفًا من عناصر الأمن، عدا طفل واحد يرتدي قميصا أصفر.

يظهر في مقطع الفيديو المتادول طفلا يرتدي قميصًا أصفرًا أكدت والدته أنه يعاني من إعاقة ذهنية، وقام عنصر الشرطة باصطحابه بعنف إلى سيارة الشرطة، ثم قام بصفعه على وجهه وتركه، مشيرة إلى أن ابنها استمر شعوره بالخوف والارتجاف لساعات طويلة بعد الحادث.

Yer Nusaybin Polis, sitede oynayan çocukların üzerine kurşun sıkarak gözaltına almaya çalışıyor. Polisten kaçmayan sarı tişörtlü çocuğun adı Bahoz ve zihinsel engelli. Bahoz’u zırhlı araca götüren polis, tokatlayıp bırakıyor. Annesi, Bahoz’un saatlerce titrediğini söylüyor pic.twitter.com/2aAwupRLKd — Nuri Akman (@AkmNuri) May 9, 2020

مقطع الفيديو انتشر بسرعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأثار موجة من الجدل، دفع أحد المغردين للتعليق قائلا: “إنها قوات الأمن التي تهدد أمننا”.

وقال مغرد آخر: “كيف يحدث ذلك؟ إنهم أطفال، لا يمكنكم فعل ذلك بهم. اغضبوا في وجه أمهاتهم، ولكن هل مدير الأمن قال لكم أن تتصرفوا معهم هكذا؟”.

بينما طالب عدد آخر من المغردين بفصل ضابط الشرطة الذي ظهر في مقطع الفيديو، قائلين: “إنه طفل، فضلًا عن أن هذا الطفل معاق ذهنيًا. لقد ألقيتم القبض عليه، لماذا إذًا تصفعونه؟”.

يشار إلى أن هناك حظر تجوال مطبق في تركيا على من هم أقل من 20 عاما ومن هم أكبر من 65 عامًا في ظل الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

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