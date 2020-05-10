القاهرة (زمان التركية)ــ نظمت مجلة حراء الثقافية ندوة عبر الإنترنت حول فيروس كورونا ودور المناعة الذاتية في مواجهته.

شارك في الندوة الأستاذ الدكتور نبيل سليم علي حسنين أستاذ جراحات التجميل في جامعتي الأسكندرية وقناة السويس، والعميد الأسبق لكلية الطب جامعة الإسكندرية.

تناولت الندوة التي أدارها سكرتير تحرير مجلة حراء، عبد السلام كمال أبوحسن مساء السبت الحديث عن آخر ما توصلت إليه الأبحاث العالمية حول فيروس كورونا بالإضافة إلى دور المناعة في مواجهة هذا الوباء.

وفيما يلي فيديو الندوة:

فيروس كورونا بين المستجدات العلمية والمناعة الذاتية فيروس كورونا بين المستجدات العلمية والمناعة الذاتيةفي إطار الندوات التي تجريها مجلة حراء الدولية عبر المنصات الإلكترونية تتشرف مجلة حراء بدعوة الأستاذ الدكتور/ نبيل سليم علي حسنين أستاذ جراحات التجميل في جامعتي الإسكندرية وقناة السويس، والعميد الأسبق لكلية الطب جامعة الإسكندرية، للحديث عن آخر ما توصلت إليه الأبحاث العالمية الجديدة حول فيروس كورونا بالإضافة إلى دور المناعة في مواجهة هذا الوباء Geplaatst door Hira Magazine Friends op Zaterdag 9 mei 2020

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