أنس كانتر يتحدث عن الظلم في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – حل لاعب كرة السلة التركي المحترف في الرابطة الأمريكية، أنس كانتر، ضيفا على قناة NBC، أحد أبرز القنوات الأمريكية، حيث تحدث عن الرابطة الأمريكية لكرة السلة والظلم الذي تشهده تركيا.

وعندما سُئل كانتر عن الادعاءات التي سبق وأن طرحتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن إخفاء تركيا لمعدلات الإصابة الفعلية بفيروس كورونا المستجد وما إن كانت عائلته في تركيا تتعرض لضغوط، قال كانتر إن العديد من الطوائف المختلفة في تركيا ومن بينهم صحفيون ومدرسون وربات منزل يقبعون داخل السجون ظلما لأسباب سياسية، مؤكدا أن الآلاف من الأبرياء يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السجون، بعد قرار إبقائهم في السجون مع الإفراج عن المتهمين بجرائم جنائية.

وفي بداية اللقاء سُئل كانتر عن الرابطة الأمريكية التي ينتمي لها ناديه، حيث أوضح أن نادي بوسطن سلتكس قد يبدأ التدريبات في الثامن عشر من مايو الجاري معربا عن حزنه الشديد لإقامة المباريات بدون جمهور.

وكان لاعب كرة السلة التركي المحترف في الرابطة الأمريكية لكرة السلة، أنس كانتر، أطلق حملة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، بتوقيعات تجاوزت أربعين ألفا.

ودعا كانتر الجميع إلى تقديم العون خلال حملته التي أطلقها تحت شعار “You Are My Hope” وتعني بالعربية أنت أملي.

خلال حملة التوقيعات على موقع Change.org أوضخ كانتر أنه أحد ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، كما أشار إلى سقوط الآلاف من غيره ضحايا لظلم نظام حزب العدالة والتنمية، قائلا: “أريد منك أن تستمع إلى ضميرك وتسمع صرخات من لا صوت لهم. أرجوك أوقف هذا الرجل -أردوغان – باسم الديمقراطية والعدل والإنسانية. اتخذ خطوة وقم بكتابة اسمك في الأسفل بشكل سيُذكر في الجانب المضيء من التاريخ. لا تنس آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى صوتك. أنت أملهم. أنت أملي”.

وقد بلغ عدد الموقعين على حملة أنس كانتر 41.652 شخصا في الوقت الراهن ولا تزال عملية التوقيع مستمرة.

يشار إلى أن السلطات التركية ألغت جواز سفر أنس كانتر في عام 2017 بعد أن صنفت “كانتر” ضمن العناصر الإرهابية بسبب دفاعه عن حركة الخدمة وطلبت من واشنطن تسليمه.

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