واحدة من كل سبع أسر في إسطنبول طلبت إعانة

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بلدية إسطنبول الكبرى عن عدد الأسر المقبول طلبهم للحصول على إعانات اجتماعية، في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.

وقالت صحيفة (سوزجو) إن الطلبات التي تلقتها البلدية في الفترة بين الأول من أبريل/ نيسان الماضي والأول من مايو الجاري، بلغ 682 ألفا و697 طلب خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي وهو ما يعني أن واحدة من كل سبعة أسر في إسطنبول تقدمت بطلب إعانة.

وعبر موقع مخصص يتيح لفرد واحد فقط من كل أسرة التقدم بطلب غعانة، تقدم نحو مليوني و600 ألف شخص بطلبات إعانة اجتماعية لأسرهم.

وتم إدراج 12.7 في المئة من سكان إسطنبول ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية.

وتقدمت النساء بأعلى نسبة طلبات وشغلت الفئة العمرية بين 25 و44 عاما نحو ثلثي المتقدمين بطلبات الإعانة، كما تشير الإحصاءات إلى أن 43 في المئة من الأسر لا تتمتع بدخل ثابت في حين لا تمتلك 59.2 في المئة من الأسر تأمين اجتماعي.

وكشفت الإحصاءات أن 4.9 في المئة من المتقدمين بطلبات يحصلون على دعم من أماكن أخرى في حين أن 23 في المئة منهم يحقق دخلا دون الحد الأدنى للأجور.

وتشكل الأسر المكونة من أربعة أشخاص الفئة الأكبر من بين الأسر الحاصلة على إعانات اجتماعية، كما تبلغ نسبة الأسر ذات الأطفال حوالي 78.7 في المئة.

وتتصدر أحياء أسنيورت وباغجيلار وسلطان غازي وكوتشوك شكمجة وبهشالي أفلار قائمة الأحياء التي تتركز فيها الأسر المدرجة ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية، بينما تتصدر أحياء بشكتاش وكاديكوي وبكركوي قائمة أقل الأحياء في الحصول على الإعانات الاجتماعية.

ووفق بيانات رسمية سجلت ولاية إسطنبول اكثر من 60 بالمئة من إصابات فيروس كورونا في عموم تركيا.