تركيا.. انخفاض مثير بأرقام إصابات كورونا

أنقرة (زمان التركية) – انخفض رقم إصابات فيروس كورونا المعلن رسميا في تركيا بنحو ألف حالة عن الأسبوع السابق له، فيما كان قبل أسبوعين يتجاوز 3000 إصابة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال مساء الإثنين إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 139 ألفًا و771 حالة إيجابية، بعد تسجيل 1114 حالة إصابة إيجابية جديدة.

وكانت أعداد الإصابات المعلنة يوم الجمعة الماضي 1848 حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 3841 حالة وفاة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة.

أما حالات التعافي فقد أوضح أنها ارتفعت إلى 95 ألفًا و780 حالة، بعد تعافي 3089 حالة جديدة.

ويشكك سياسيون وحقوقيون في الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة التركية لضحايا فيروس كورونا.

وبدأت تركيا تخفيف التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ومن المفترض أن يستمر حظر التجوال الذي يفرض يومين كل أسبوع حتى الأسبوع المقبل فقط على 24 ولاية، وذلك بعد رفعه عن 7 ولايات.

وكشفت وزارة الداخلية الجمعة عن رفع تدابير الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.

كما أشارت إلى استعداد مراكز الحلاقة والتجميل في البلاد لاستئناف العمل اعتبارًا من اليوم الإثنين وفق شروط محددة.

وبدأ من يوم الأحد تمكن المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 من التجول لمدة 4 ساعات لأول مرة بعد أن بقوا في منازلهم نحو شهرين.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الأطفال دون سن 14، سيتمكنون من التجول يوم 13 مايو، والشباب بين 15 و20 عاما يوم 15 مايو، لمدة 4 ساعات.

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