12 مايو 2020

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طيران بيجاسوس يتكبد خسائر بقيمة 400 مليون ليرة

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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طيران بيجاسوس يتكبد خسائر بقيمة 400 مليون ليرة
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – تكبدت شركة طيران بيجاسوس التركية خسائر بقيمة 401.5 مليون ليرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وكشف البيان الذي أرسلته الشركة إلى منصة الكشف العام عن تزايد إجمالي مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 6.4 في المئة ليسجل 1.88 مليار ليرة.

وكانت خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي 214 مليون ليرة.

وفي مارس/ آذار الماضي الذي شهد الإعلانن الرسمي عن أول إصابات فيروس كورونا، تراجع عدد الركاب على متن رحلات الشركة بنحو 44.1 في المئة مقارنة بالعام السابق.

إلغاء الرحلات

وكانت الشركة قد أوقفت رحلاتها إلى مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا المستجد، في يناير/ كانون الثاني قبل تسجيل تركيا أول إصابة بالفيروس في الحادي عشر من مارس/ آذار، ووسعت الشركة نطاق حظر الطيران بشكل تدريجي ليطال العديد من الدول.

وفي بادئ الأمر أعلنت الشركة تعطيل رحلاتها حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان الماضي من ثم أعلنت لاحقا مد هذه الفترة إلى الخامس عشر من مايو/ الجاري.

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