تركيا.. المحكمة العليا تصدق على قرارات سجن صحفيين

إسطنبول (زمان التركية) – صدقت المحكمة العليا التركية على أحكام السجن الصادرة في حق 17 صحافيًا يواجهون تهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، معظمهم من العاملين في صحيفة زمان التي صادرتها السلطات في تركيا قبل شهور من الانقلاب المدبر في 2016.

ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها، الدائرة 16 من محكمة الجنايات العليا نظرت في الاستئناف بشأن القضية قيد النظروقررت هيئتها بالإجماع الموافقة على أحكام السجن، الصادرة ضد الصحفيين بمن فيهم هانم بشرى إردال، بيرم كايا وعبد الله قليش.

كما أصدرت المحكمة قرارًا بإلغاء الأحكام الصادرة في حق 7 آخرين من الصحافيين في التهم الموجهة لهم بالانتماء لتنظيم إرهابي، لعدم كفاية الأدلة.

وفي عام 2018 حكم على الصحفيين من صحيفة زمان، منتظر تركوني ومصطفى أونال بالسجن 10 سنوات ونصف سنة. فيما حكم على شاهين ألباي وعلي بولاق بالسجن ثماني سنوات وتسعة اشهر بعد أن أدينوا بنفس التهم، لكنهما منحا إفراجا مشروطا.

هذا وقضت المحكمة بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بحق أحمد توران ألكان، وتسع سنوات بحق إبراهيم كارايغين، لكنها قررت إطلاق سراحهما مع منعهما من مغادرة البلاد وإبلاغ الشرطة بأماكن تواجدهما.

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