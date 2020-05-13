تركيا تسجل 1704 إصابة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 141 ألفًا و475 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 1704 حالة إصابة جديدة مساء الثلاثاء.

الوزير أشار إلى أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 3894 حالة بعد تسجيل 53 حالة جديدة.

كوجا أوضح أيضا أن عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 98 ألفًا و889 حالة، بعد تعافي 3109 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وإمس الأول أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيق حظر تجوال شامل في البلاد لمدة 4 أيام، اعتبارًا من 16 مايو/ أيار وحتى 19 مايو/ أيار الجاري، ضمن إجرادات مكافحة كورونا.

يأتي ذلك تزامنا مع رفع حظر الجوال يومين في الأسبوع من على 9 ولايات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الولايات المرفوع الحظر عنها إلى 16 ولاية والإبقاء على 15 تحت الحظر من أصل 31 ولاية كان مطبقا عليها حظر التجوال.

ويأتي حظر التجوال رغم إعلان وزير الصحة التركي انخفاض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، إذا تراجع الرقم المعلن من أكثر من 3000 آلاف حالة قبل أسبوعين.