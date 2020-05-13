جيمس جيفري يكشف عن السبب الرئيس لتوتر العلاقات مع تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أفاد ممثل الولايات المتحدة لشؤون سوريا، جيمس جيفري، أن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400 هو العنصر الأساسي المثير للأزمة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وفي كلمته خلال فعالية أقامها معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية أوضح جيفري أن منظومة اس 400 الروسية قضية هامة ومعقدة للغاية لكونها معنية بمقاتلات إف 35 التي تعد أضخم استثمار تم لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من الحرب العالمية الثانية مؤكدا أن ما فعلته تركيا يحطم إمكانات هذه المقاتلات.

وأضاف جيفري أن الطرفين متوقفان على هذه القضية التي تعد أكبر المشكلات القائمة في علاقات البلدين، مشيرا إلى توافق الولايات المتحدة جيدا مع تركيا في العديد من القضايا كالوضع في ليبيا وحلف الناتو ومنظمة جبال القوقاز والبحر الأسود والوضع في سوريا والعراق.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت في سبتمبر/ أيلول من عام 2017 اتفاقية شراء منظومة الدفاع الروسية الاس 400 التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وبدأت موسكو تسليم تركيا أول دفعة من المنظومة في يوليو/ تموز من عام 2019.

وعلى الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات مختلفة فإن أنقرة واصلت المفاوضات بشأن شراء منظومة الاس 400 وأعلنت رفضها التام لتقديم تنازلات في هذا الصدد.

ولم يتم تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية في أبريل/ نيسان الماضي، كما كان مخططًا، وأزعمت انقرة أن تأجيل التشغيل سببه ازمة كورونا.

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