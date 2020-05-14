تركيا.. مراكز التسوق استقبلت 1.2 مليون شخص بأول أيام رفع الحظر

أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس جمعية المستثمرين ومراكز التسوق التركية، حسين ألتاش، أن مراكز التسوق استقبلت 1.2 مليون زائر في أول يوم تفتح فيه أبوابها في إطار تخفيف إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت بعض مراكز التسوق فتح أبوابها للزائرين اعتبارا من 11 مايو الجاري بعد إغلاق دام لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخلال مشاركته ببرنامج “بريد المساء” على إذاعة RS FM أوضح ألتاس أنه في الحادي عشر من مايو استقبلت مراكز التسوق مليون و226 ألف شخص في حين أنها تستقبل في اليوم العادي 6.5 مليون زائر قائلا: “بلغت نسبة الدخول إلى مراكز التسوق 23 في المئة وجاءت 40 في المئة منها في إسطنبول وأنقرة”.

وأضاف ألتاش أنه على الرغم من قلة الزائرين فإن نسبة المبيعات ارتفعت إلى 40 في المئة قائلا: “مثلما توقعنا الوضع في المبيعات كارث في وقت غير مألوف. معدلات الدخول ستظل منخفضة وهذا ما نريده. نريد أن يلبي المشتري احتياجاته الأساسية فقط طوال فترة تفشي فيروس كورونا المستحد. في السابق كان ثمانية من بين مئة مشتري يقومون بالتبضع، لكن في هذه الفترة نتوقع أن يقوم ثمانية من بين عشرة مشتريين بالتبضع”.

هذا وأفاد ألتاش أن مراكز التسوق تلقت مرسوما من وزارة الصحة يطالبها بتشغيل أنظمة التهوية.

يشار إلى أن هذا الأسبوع شهد في إطار إجراءات تخفيف إجراءات منع تفشي فيروس كورونا، رفع حظر التجوال الذي كان يفرض يومين في الأسبوع من على 9 ولايات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الولايات المرفوع الحظر عنها إلى 16 ولاية والإبقاء على 15 تحت الحظر من أصل 31 ولاية كان مطبقا عليها حظر التجوال الأسبوعي.

وحتى مساء الأربعاء بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 143 ألفًا و114 إصابة، وعدد الوفيات 3952 حالة.

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