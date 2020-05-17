17 مايو 2020

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انطاليا تسجل أعلى درجات حرارة منذ 75 عامًا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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انطاليا تسجل أعلى درجات حرارة منذ 75 عامًا
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – تشهد أنطاليا التركية هذا العام أعلى درجات حرارة خلال شهر مايو الجاري، لم تسجل منذ 75 عاما.

مؤشرات الحرارة تشير إلى تسجيل المدينة اليوم درجة حرارة 38.8 درجات مئوية لتحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة سبق وأن سجلتها في عام 1945 وبلغت حينها 38.7 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تكون غدا درجة 41.

وأوضح مدير الأرصاد الجوية محمد لطيف، أن أنطاليا اليوم حطمت اليوم أعلى درجة حرارة شهدتها خلال شهر مايو على الإطلاق بعدما بلغت درجة الحرارة 38.8 درجات مئوية، مفيدا أن أعلى درجة حرارة سبق وأن سجلتها المدينة في شهر مايو كانت في عام 1945 وبلغت حينها 38.7 درجة مئوية.

هذا وأكد لطيف أن مايو هذا العام هو أحر شهر تشهده المدينة خلال ال75 عاما الأخيرة.

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