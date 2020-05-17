تركيا.. البيض ينضج على الطريق من شدة الحر في مدينة أضنة!

أنقرة (زمان التركية) – بلغت درجة الحرارة في ولاية أضنة جنوب تركيا ارتفاعا لم تشهده منذ 75 عامًا.

وسجلت درجة الحرارة في ضنة يوم السبت 41 درجة مئوية في الظل لأول مرة منذ عام 1945، فيما سجلت اليوم الحرارة في أضنة 38 درجة لكنها سترتفع غدا إلى 41 مرة أخرى.

وفي هذا الأثناء وضع مواطنون بمدينة أضنة التركية البيض النيئ على الطريق لملاحظة كم سيستغرق طهيه في درجة الحرارة العالية هذه، إذ تبيع أنه بعد مرور 20 دقيقة نضج البيض بشكل كامل.

وخلال الأسبوع الماضي انخفضت درجات الحرارة بمدينة أضنة عن مستوياتها المألوفة في هذا الوقت من العام غير أنها أخذت في الارتفاع اعتبارا من نهاية الأسبوع، حيث أوضحت إدارة الأرصاد الجوية بالمنطقة السادسة في بيانها أن شهر مايو من عام 1945 كانت المرة الأخيرة التي بلغت فيها درجة الحرارة في المدينة 41 درجة مئوية.

هذا ويؤكد المواطنون أنها المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة درجات حرارة مرتفعة كهذه منذ سنوات قائلين: “يصعب على الإنسان تحمل هذا الطقس. مثلما شاهدتم، حتى البيض نضج من الحرارة”.