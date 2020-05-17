تركيا.. “طائر أنقرة” مهدد بالسجن 7 أعوام

أنقرة (زمان التركية) – طالبت النيابة العامة في تركيا بإنزال حكم بالسجن حتى 7.5 عاما بتهمة “الترويج لتنظيم إرهابي” على أوكتاي ياشار، مالك حساب “طائر أنقرة” الشهير على موقع تويتر بعد اعتقاله في مطلع أبريل / نيسان الفائت، بعدما أخذ ينشر معلومات أحرجت بعض المسئولين.

حساب “طائر أنقرة” (Ankara Kuşu) كان ينشر تغريدات موالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ثم بدأ يمارس “معارضة ناعمة” بالتزامن مع توجهه ودعمه للحركة السياسية التي أطلقها كل من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان بعد انشقاقهما عن الحزب الحاكم.

وكانت قوات مكافحة الجرائم الإلكترونية أعلنت في شهر أبريل اعتقال أوكتاي ياشار الذي يدير حساب “طائرة أنقرة” بسبب منشوراته المعارضة في الآونة الأخيرة، حيث تخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة شديدة، ونشر شئ معارض للحكومة أو الرئيس، من شأنه أن يعرض صاحبه للاعتقال.

وأوضحت نيابة أنقرة في مذكرة الادعاء أن المتهم أوكتاي ياشار نشر في السادس من أبريل/ نيسان 2015 عبر حساب تويتر حمل اسم (Oktayyasar) تغريدة أوضح خلالها أن نحو 5 شخصيات مستقلة مقربة لحركة الخدمة ستخوض الانتخابات، ونشر في السابع من فبراير/ شباط عام 2015 أيضا تغريدة قال فيها: “يا ليت فتح الله كولن أسس حزبا سياسيا عوضا عن جماعة دينية”، ونشر في الثالث من الشهر نفسه تغريدة قال فيها: “فتح الله كولن لم يتمالك دموعه”.

وأضافت مذكرة الادعاء أن المتهم أوكتاي ياشار واصل هذه الأنشطة وأنشطة مشابهة أخرى من خلال حساب تويتر حمل اسم “طائر أنقرة” (Ankara Kuşu) وقام خلال التغريدات المنشورة على ذلك الحساب بامتداح حركة الخدمة واحتقار قيادات وأجهزة الدولة ونشر معلومات وأخبار كاذبة.

وأفادت مذكرة الادعاء أنه خلال التحقيقات القائمة لم يتم العثور على أدلة كافية لرفع دعوى قضائية ضد المتهم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، وذلك في إطار منشوراته الأخرى على التواصل الاجتماعي ورسائله الشخصية.

وتضمنت مذكرة الادعاء أيضا إفادة أوكتاي ياشار، حيث ذكر ياشار في إفادته أنه لم ينضم لأي تنظيم إرهابي حتى يومنا هذا، وأن منشوراته على التواصل الاجتماعي لا تعد ترويجا لأي تنظيم، مشددا على رفضه للتهم المسندة إليه.

هذا وطالبت النيابة بالحبس من عام ونصف وحتى 7 أعوام ونصف بحق ياشار، مفيدة أن المنشورات التي نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي في شكل سلسلة تغريدات وفي تواريخ مختلفة تضمنت ترويجا لتنظيم إرهابي.

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