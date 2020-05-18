إسطنبول تحظى بأعلى نسبة شباب بين سكان مدن تركيا

أنقرة (زمان التركية) – بلغ تعداد سكان تركيا من الشباب في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما نحو 12 مليون و955 ألف شخص من بينهم 2 مليون و307 آلاف شاب يعيشون في إسطنبول وهو ما يفوق تعداد سكان 76 مدينة تركية من بينها أضنة وقونية وغازي عنتاب وكوجالي.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن الشباب في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما كانوا يمثلون 12 مليون و955 ألف و672 من إجمالي تعداد سكان تركيا خلال العام الماضي والبالغ 82 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة الشباب في تركيا تعادل 15.6 في المئة من إجمالي تعداد السكان وجاء من بينهم 6 مليون و647 ألف و265 ذكر و6 مليون و308 آلاف و407 أنثى.

وبالنظر إلى توزيع الشباب بحسب المدن فإن إسطنبول تأتي في الصدارة بتعداد سكاني من الشباب يبلغ 2 مليون و307 آلاف و379 نسمة، ثم تأتي أنقرة في المرتبة الثانية بواقع 837 ألف و494 نسمة ثم إزمير في المرتبة الثالثة بواقع 575 ألف و185 نسمة.

وعلى الصعيد الآخر تتصدر تونجالي قائمة أقل المدن التركية من حيث التعداد السكاني من الشباب بواقع 12 ألف و279 نسمة تليها أرداهان في المرتبة الثانية بواقع 16 ألف و274 نسمة ثم بيبورت في المرتبة الثالثة بواقع 19 ألف و197 نسمة.

وبالنظر إلى نسبة الشباب مقارنة بعدد السكان تصدرت مدينة هكاري المرتبة الأولى بواقع 23.9 في المئة، حيث يمثل الشباب 67 ألف و129 نسمة من إجمالي تعداد سكان هذه المدينة البالغ 280 ألف و991 نسمة.

وتأتي مدينة شرناق في المرتبة الثانية بواقع 22.7 في المئة ثم بيبورت في المرتبة الثالثة بواقع 22.6 في المئة.

وبالنظر إلى نسبة الشباب من إجمالي التعداد السكاني سجلت أربع مدن مستويات دون متوسط نسبة الشباب في تركيا بوجه عام التي تقدر ب15.6 في المئة.

وتضمنت هذه المدن الأربعة كل من موغلا بنسبة بلغت 12.6 في المئة وباليك أسير بنسبة بلغت 12.9 في المئة وإزمير بنسبة بلغت 13.2 في المئة وسينوب بنسبة بلغت 13.5 في المئة.

–