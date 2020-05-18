الخطوط الجوية التركية تخسر 11 مليون دولار يومياً

أنقرة (زمان التركية) – تتكبد الخطوط الجوية التركية خسائر يومية بقيمة 11 مليون دولار نتيجة لتوقف الرحلات الجوية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار تقرير البنك الاستثماري الروسي VTB Capital حول شركة الخطوط الجوية التركية إلى تراجع عدد المسافرين على متن رحلات الشركة بنحو 48 في المئة خلال العام الجاري.

وستتراجع عائدات الشركة بنحو 48 في المئة ما يعادل 7 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الشركة لن تنتفع من الانخفاض في سعر النفط بسبب إجراء التحوط (إجراء مالي يتم اتخاذه للحماية من التقلبات المحتملة في الأسعار) الذي سبق واتخذته لمواجهة التقلبات في أسعار الوقود.

هذا وتوقعت شركة VTB Capital أن تتكبد الخطوط الجوية التركية خسائر بنحو مليار دولار خلال عام 2020 الجاري.

ووفق بيانات تكبدت شركة طيران بيجاسوس التركية خسائر بقيمة 401.5 مليون ليرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

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