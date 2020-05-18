تركيا.. أنباء عن استقالة رئيس أركان القوات البحرية 

أنقرة (زمان التركية) – قال صحفي تركي إن الأميرال جهاد يايجي قدم استقالته من الجيش بعدما تم إعفائه من منصبه كرئيس أركان القوات البحرية بقرار من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويعرف يايجي الذي نشر قرار إعفائه من منصبه بالجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي بأنه مهندس اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا.

ووفق القرار نقل تم نقل الأميرال يايجي إلى رئاسة هيئة الأركان في الجيش.

وجاء القرار عقب الحملة التي قادتها الصحافة اليونانية، ضد الأميرال التركي، مؤلف كتاب “مطالب اليونان”، والتي اتهم فيها اليونان بمخالفة المعاهدات الدولية ونشر أسلحة ثقيلة في 16 جزيرة متنازع عليها.

رئيس الأركان البحرية المعفى من منصبه، شكك في كتابه، بشرعية سيادة اليونان على 23 جزيرة في بحر إيجة.

وعبر حسابه بموقع تويتر أفاد كاتب صحيفة حريت، نديم شنر، استنادا إلى معلومات حصل عليها من مصادر مقربة أن يايجي استقال من منصبه وأوضح أنه تعرض للظلم بسبب ملف زائف وذلكبعد نقله إلى الأركان العامة.

وذكر كاتب صحيفة سوزجو، سايجي أوزتورك، أن يايجي استقال بسبب شعوره بإهانة كبريائه وشرفه.

هذا واعتبر كل من الصحفيين التركيين أمر الله أوسلو وسعيد صفاء أن إقالة الجنرال يايجي من منصبه من مظاهر الصراع بين أردوغان والأوراسيين / تنظيم أرجنكون.

وزعم أوسلو إمكانية إقدام تنظيم أرجنكون إلى تدبير عملية اغتيال ضد وزير الدفاع رئيس الأركان السابق خلوصي أكار لإرسال رسالة إلى أردوغان الذي يجري التصفيات والتعيينات في الجيش عن طريق أكار.

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