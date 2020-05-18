تركيا.. تهديد عمدة بلدية كردية بطلقات نارية

أنقرة (زمان التركية) – تعرض عمدة بلدية قارص شرق تركيا، إلى تهديد غير مباشر، وفق ما كشف محاميه، لينضم إلى قائمة عمد البلديات الكردية المستهدفين.

المحامي بيشار عبدي أليناك، نشر تغريدة عبر تويتر لصورة طلقات نارية ةقال إنها وصلت رئيس بلدية كارص، أيهان بيلجان.

وأوضح أليناك في تغريدته أنهم سيتقدمون ببلاغ حول الواقعة، قائلا: “هذه رسالة تهديد تم إرسالها إلى رئيس بلدية كارس، أيهان بيلجان. هذه هي النتيجة الناجمة عن العقلية الراغبة في خلق أجندة مفتعلة عبر اللجان الالكترونية وتعيين وصاة على البلديات الكردية، سنتقدم ببلاغ لمعاقبة هذه العقلية”.

من جانبه قام بيلجان بإعادة تغريدة تغريدة أليناك وعلق قائلا: “شهدنا تهديدات مشابهة أيضا خلال فعاليات لجمعية مظلومدر (MAZLUMDER) قبل 15 عاما. وبالنظر إلى أنهم لم يتخلوا عن عاداتهم فلم يتغير شيء أيضا من جهتنا. من يخشى القضبان لن يصعد على متن القطار”.

مهاجمة مبنى البلدية

يذكر أن البلدية تعرضت في أبريل/ نيسان الماضي إلى استهداف مباشر، حيث اقتحم ثلاثة معتدين مبنى بلدية كارس وقاموا بتحطيم محتويات المكتب عقب إهانتهم لعناصر الأمن.

وعقب حصول النيابة على إفادتهم بتهمة ” الإضرار بالمال العام” تم إخلاء سبيل المعتدين الثلاثة ز.ب وف.ي وي.أ

وفي حديثه لموقع T24 بشأن الواقعة أفاد بليجان أن الواقعة تعكس وجود حملة موجهة قائلا: “هؤلاء الأشخاص أثاروا مزاعم بأن بلدية كارس ترسل مقاتلين إلى المناطق الجبلية التي ينشط بها العمال الكردستاني. وحاليا بدأ يتكشف محضر إفادتهم في مركز الشرطة. شنوا حملة عبر حساباتهم غير الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين أن بلدية كارس ترسل مقاتلين إلى المناطق الجبلية ومطالبين بتعيين وصاة على البلدية لهذا الأمر”.

وخلال الأسبوع الأخير فصل 5 عمد منتخبين منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وتلاحق وزارة الداخلية التركية منذ أغسطس/ آب العام الماضي الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات البلدية، رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين بالاعتقال والإقالة من منصبهم، في تحقيق لتهديدات الرئيس رجب أردوغان للأكراد وحزبهم السياسي “الشعوب الديمقراطي”، عبر أجهزة الدولة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

انتخابات المحليات الأخيرة تمكن خلالها أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



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