داود أوغلو يعلق على مساعي تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب

أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إن دعوة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي لإجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، محاولة لشغل الرأي العام وإلهائه، ولم يستبعد إجراء انتخابات مبكرة لمباغتة الأحزاب المعارضة.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر: “إذا كانت نيتكم عقد انتخابات مبكرة حقًا، تفضلوا لنعقد الانتخابات. إذا لم تكن كذلك، فإنكم تسعون وراء إلهاء الرأي العام التركي بالانتخابات المبكرة، دون أن يحدث الانقلاب المزعوم. عليكم أن تتخلوا عن استهلاك طاقة الشعب بهذا الشكل”.

وكان داود أوغلو علق في وقت سابق على ما تناقلته وسائل الإعلام حول مزاعم وقوع انقلاب، مستغربا وجود فرصة لذلك بعد سيطرة الرئيس أردوغان بقوة على جميع أجهزة الدولة، معتبرًا أن ادعاءات وجود محاولة انقلاب غرضها شرعنة “سياسات استبدادية”.

داود أوغلو أكد أن تهديد وباء كورونا لا يزال مستمرًا بالرغم من أن الأرقام مثيرة للأمل، مشددًا على ضرورة اتباع الحكومة لتعليمات لجنة العلماء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطالب داود أوغلو الحكومة بإعادة النظر في قرار إعادة فتح مراكز التسوق (المولات التجارية)، مشيرًا إلى إمكانية إقامة الصلاة في الأماكن المفتوحة وأفنية المساجد مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

كما علَّق داود أوغلو على دعوات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي لتعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، وما ترتب عليها من ظهور جدل حول عقد انتخابات مبكرة.

وأعرب داود أوغلو عن أمله أن تكون التعديلات على هذين القانونين في سبيل تحقيق المزيد من الديمقراطية والعدل والشفافية والأخلاق، محذرًا من أن الغرض من هذه التعديلات جعل الأحزاب في هياكل غير ديمقراطية.

يسعى حزب الحركة القومية في تركيا للدفع بإجراء تعديلات قانونية على قانون الأحزاب تضع قيودا على عملية انتقال نواب البرلمان بين الأحزاب، وذلك من أجل قطع الطريق على الأحزاب المنشقة من الحزب الحاكم ومنعها من الدخول إلى البرلمان قبل الانتخابات وتكوين كتل نيابية قوية عقب الانتخابات من خلال دعم حزب الشعب الجمهوري لها بنوابه.

لمنع داودأوغلو وباباجان المنشقان عن أردوغان دخول البرلمان كمعارضةيريدالتحالف الحاكم في تركيا تعديل القانون ومنع انتقال نواب لحزب آخر لحرمان الأحزاب الجديدة تشكيل كتل نيابيةلكن عندماأرادأردوغان دعم الحركةالقومية عدل القانون وجعل فوزحزب بالتحالف بـ10% يمنح جميع أحزابه حق تشكيل تكتل — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) May 18, 2020

وقال داود أوغلو: “افعلوا ما يحلو لكم، وأعدوا لنا المؤامرات من خلال قانون الانتخابات، وفكروا في انتخابات مباغتة، ولكن كل هذا لن يغير نهاية الأمر. لا يمكنكم خداع المواطنين. الشعب يرى حقيقة المؤامرة التي تحيكونها. بالرغم من تحكمكم في كل وسائل الإعلام، إلا أن الشعب يرى كل حيلكم ومؤامراتكم”.

ويريد حزب الحركة القومية التركي وضع قيود تتمثل في فرض فترة زمنية على انتقال النواب بين الأحزاب ربما تكون سنة على الأقل، ووفقا لها فإن النائب البرلماني لن يتمكن من الانتقال من الحزب الذي يمثله إلى حزب آخر بمجرد فوزه في الانتخابات، بغرض عرقلة حصول الأحزاب الجديدة على نسبة 10% اللازمة لتشكيل كتلة نيابية في البرلمان.

دولت بهجلي دعا فعليا إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بشكل فوري، قائلًا: “يجب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات. يجب إعادة النظر مرة أخرى في اللائحة الداخلية للبرلمان التركي، يجب إعادة كتابتها. يجب تلبية التوقعات المتعلقة بالحصانة البرلمانية. يجب إصدار قانون القيم السياسية”.

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