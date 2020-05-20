التحدث بالتركية يقلل من معدلات انتشار كورونا!!

أنقرة (زمان التركية) – في ظل عدم ظهور أي علاج معتمد لوقف انتشار فيروس كورونا، لا يتوقف الحديث عن أمور لتقليل انتشار الوباء، ومنها ما يبدوا طريفًا وأحيانا غير منطقي، مثل ما طرحه رئيس جمعية الأمراض المعدية في تركيا، محمد جيهان، من ادعاء مثير بشأن فيروس كورونا المستجد.

زعم جيهان خلال مشاركته في برنامج على قناة (سي إن إن) التركية أن التحدث باللغة التركية يقلل من انتشار الفيروس، بعكس التحدث باللغتين الروسية والإنجليزية.

وأوضح جيهان أن بإمكان الفيروس، أن ينتشر عن طريق الرزاز، أثناء الحديث، غير أنه لاحظ أن استخدام اللغة التركية في الحديث يقلل من معدلات انتشار الفيروس مقارنة باللغات الأخرى.

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