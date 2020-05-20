التلفزيون التركي يخلط بين الأعياد القومية!

أنقرة (زمان التركية) – أعلن التلفزيون التركي (تي آر تي) فتح تحقيق بسبب الخلط بين عيد الجمهورية وعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك.

جاء ذلك بعد ظهور عبارة “عيد الجمهورية” على التلفزيون الرسمي للدولة أثناء إذاعة خبر عن عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك الذي احتفلت به تركيا بالأمس.

وخلطت قناة تي آر تي الإخبارية بين الأعياد القومية، حيث لفتت القناة أنظار المشاهدين بعرضها عبارة “عيد جمهورية سعيد” أثناء حديث مذيعة القناة بدلا من عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك.

وانتقد نشطاء التواصل الاجتماعي على تويتر خطأ القناة والخلط بين الأعياد القومية للدولة.

وعلى الفور أصدرت القناة بيانا أعلنت خلاله فتح تحقيق ضد الموظف المسؤول عن الواقعة، قائلة: “شاشة الاستديو حملت عبارة عيد الجمهورية عوضا عن عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك أثناء النشرة الإخبارية التي أذيعت على قناة تي آر تي الإخبارية وتم فتح تحقيق إداري بحق المسؤول الذي تسبب في عرض التصميم الخاطئ على الشاشة. نعتذر لكم على هذا الخطأ وكل الاحترام والتقدير للرأي العام”.

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