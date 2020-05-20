تركيا.. الشرطة تصادر مساعدات للمحتاجين جنوب البلاد

شامدينلي (زمان التركية)ــ عرقلت بلدية شامدينلي بولاية حكاري بجنوب شرق تركيا، التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم حملة المساعدات التي أطلقتها غرفة التجار والحرفيين لمواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حيث قامت البلدية بمصادرة وحدة توزيع المساعدات المتنقلة للمرة الثانية.

رئاسة غرفة التجار والحرفيين في بلدة شامدينلي بمدينة حكاري أطلقت حملة لتوزيع المساعدات على المحتاجين لمواجهة أزمة كورونا، إلا أنها فوجئت بتدخل عنيف من قبل البلدية التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، تبعه مصادرة وحدة توزيع المساعدات.

خلال الأيام الماضية تدخلت الشرطة وصادرت وحدة توزيع المساعدات الموجودة في سوق المنتجات العضوية، الأمر الذي دفع الغرفة لتكرار الأمر في مكان آخر، ولكن الشرطة لاحقتهم مرة أخرى.

رئاسة البلدية قالت في بيان رسمي إن هذا التصرف مخالف للمادة 7 من قانون جمع المساعدات والتبرعات رقم (2860)، مؤكدة أن التدخل ومصادرة الوحدة تم بناءً على أحكام المادة المذكورة.

وسبق أن منعت وزارة الداخلية التركية أنشطة لبلديات يسيطر عليها حزب الشعب الجهوري المعارض لتوزيع مساعدات على المواطنين خلال الحظر، بينما ام تواجه البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري أزمة في ذلك، الأمر الذي تم تفسيره بأنه قرار سياسي غرضه منع تنامي شعبية المعارضة في تركيا على حساب الحزب الحاكم.

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