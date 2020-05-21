تركيا.. الاعتداء على مسؤول من حزب الخير من قبل حلفاء أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – تعرض رئيس شعبة حزب الخير التركي ببلدة مالتبة في مدينة إسطنبول، ياغيز بيركتار، للاعتداء باللكم على يد اثنين من أعضاء حزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم، وذلك أثناء احتفاليات عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك.

وانتهت احتفاليات عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك في بلدة مالتبة يوم 19 مايو بمشاجرة.

ونشبت مشاجرة كلامية بين بيركتار وشخصين يُزعم انتمائهما لحزب الحركة القومية وذلك بسبب منشوراته المعارضة لحزبهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى خلفية تصاعد وتيرة التراشق بالكلام أقدم الشخصان فجأة على لكم بيركتار وهو ما دفع الأخير أيضا إلى توجيه اللكمات للدفاع عن نفسه.

هذا وقام المارة بالتدخل والفصل بين طرفي الشجار، بينما لاذ المعتدون على بيركتار بالفرار من موقع الحادث.

–