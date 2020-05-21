فرنسا: معقم اليدين التركي لا يقضي على فيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أفادت الإدارة العامة لحقوق المستهلك الفرنسية أن مادة تعقيم اليدين التي تحمل العلامة التجارية Symex المصنعة في تركيا لا تقضي على فيروس كورونا المستجد مطالبة المواطنين بإعادة المنتج.

وأوضحت الإدارة العامة للتنافسية وحقوق المستهلك ومنع التزوير الفرنسية، التي حققت في الواقعة، أن مادة تعقيم اليدين المشار إليه لا تحتوي على نسبة كافية من كحول الإيثانول اللازمة للقضاء على فيروس كورونا.

ولهذا السبب أوصت الهيئة الفرنسية بعدم استخدام هذا المنتج مطالبة المواطنين الذين قاموا بشراء المنتج بإعادته إلى المحال التجارية التي قاموا بشرائه منها.

وذكرت صحيفة لوفيجارو أن التلفزيون الحكومي الفرنسي هو الهيئة التي لاحظت الأمر وذلك عقب طلبه الجل المعقم لليدين بكميات كبيرة لتوفير حماية للصحفيين ضد فيروس كورونا المستجد.

هذا وتتولى شركة بلجيكية توريد الجل المعقم لليدين المصنّع في تركيا إلى فرنسا.

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