21 مايو 2020

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وزير الدفاع التركي يكشف لأول مرة عن إصابات كورونا بالجيش

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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وزير الدفاع التركي يكشف لأول مرة عن إصابات كورونا بالجيش
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش التركي.

وخلال احتفال أمس الأربعاء لوزارة الدفاع التركية في أنقرة، للتهنئة بعيد الفطر، أوضح أكار أن الجيش التركي سجل 156 إصابة بالفيروس.

واعتبر وزير الدفاع أن: “الجيش التركي يعد الأنجح من حيث قلة الإصابات في صفوفه مقارنة بالجيوش التي تعرضت لهذه المصيبة حول العالم كفرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وأمريكا”.

هذا وأكد أكار أنه تمت السيطرة تماما على الإصابات داخل الجيش، مفيدا أن الجيش التركي لم يسجل إصابات خطيرة بالفيروس.

وحتى مساء الأربعاء سجلت تركيا 152 ألفًا و587 إصابة بفيروس كورونا، و4222 حالة وفاة.

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