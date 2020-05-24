24 مايو 2020

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تقرير “نسمات” الجديد يرصد “التعذيب الممنهج في سجون أردوغان”

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تقرير “نسمات” الجديد يرصد “التعذيب الممنهج في سجون أردوغان”
nesemet

المصدر: https://nesemat.com/

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