محكمة أوروبية تدين نظام أردوغان وتنصف الأكراد

بروكسل (زمان التركية) – أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مبادرة نظام أردوغان في تركيا إلى اعتقال المواطنين الأكراد لمشاركتهم في مظاهرات تطالب بالسماح للتعليم باللغة الكردية.

قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية جاء بناءً على الطلب المقدَّم من مواطن تركي يدعى حاكم آيدين في عام 2009، حيث حكمت المحكمة بأن الحكومة التركية أخلّت بأحكام المادة 11 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بحرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك المادة 5 من الاتفاقية نفسها المتعلقة بحقوق الأمن.

كما ألزمت المحكمة الحكومة التركية بدفع أتعاب التقاضي في هذه القضية، والتي قدرتها بقيمة إجمالية 7 آلاف يورو قيمة للتعويضات.

وكان حاكم آيدين قد ألقي القبض عليه في عام 2008 بتهمة المشاركة في تظاهرات تطالب بالدراسة باللغة الأم (الكردية)، خلال تلقيه التعليم في كلية الزراعة بجامعة ديار بكر. وأوضحت السلطات التركية أنه شارك في أنشطة زراعة الأشجار وتظاهرات عيد النوروز التي وصفتها النيابة بأنها دعم لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، لتكون عقوبة آيدين السجن لمدة 10 أشهر بتهمة عمل دعاية لتنظيم إرهابي، بعدها أفرج عنه بموجب القوانين الجديدة.